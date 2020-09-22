Balıkesir merkezli 10 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheliler adliyede - Son Dakika

Balıkesir adliyesi görüntüsü

Zanlıların adliyeye getirilişi

BALIKESİR (AA)- Balıkesir merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Balıkesir Polis Okulu'ndaki mahrem imamlarına yönelik yapılan operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Aralarında 1 komiser yardımcısı, 1 polis memuru, 5 öğretmen, 1 infaz koruma memurunun da bulunduğu 13 kişi emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılmak üzere sabah saatlerinde Balıkesir Adliyesi'ne getirildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Ankara, Kars, Kocaeli, Şanlıurfa, Hatay, Yozgat, Bursa ve Bingöl'de eş zamanlı operasyon yapmıştı.