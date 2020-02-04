Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik... - Son Dakika

Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik...

6 saat önce

Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik..., System.String[]

Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:36 Kaynak: AA
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