Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik... - Son Dakika

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Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik...
6 saat önce
Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:36 Kaynak: AA
Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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