Son Dakika Haberleri: Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu

37 dakika önce

Balıkesir merkezli olarak 11 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu başlatıldı.

Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu, System.String[]
Balıkesir merkezli olarak 11 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu başlatıldı. Operasyonun, aralarında meslekten ihraç edilmiş olanların da bulunduğu 11 askeri personel için gerçekleştirildiği öğrenildi.

Balıkesir Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; ankesör/kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığında; 1'i ihraç 4, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında; 1'i ihraç, 1'i açıkta olmak üzere 5, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 2 olmak üzere, toplam 11 muvazzaf astsubay hedef şahsın yakalanmasına yönelik Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince bugün saat 07.30 itibariyle Balıkesir merkezli 11 ilde Uşak, Kocaeli, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Batman, Konya, Eskişehir ve Malatya'da eş zamanlı operasyon başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
Balıkesir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde 40 kişi görevden alındı
Adnan Oktar ve Didem Ürer'in operasyondan önce villadan kaçış görüntüleri ortaya çıktı Emniyet Genel Müdürlüğünden çarşı ve mahalle bekçileri için kamu spotu Evlenen kardeşine 50 bin TL'lik telefon taktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 12:27:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]