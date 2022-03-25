Balıkesir merkezli 11 şüpheliye FETÖ operasyonu - Son Dakika
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Balıkesir merkezli 11 şüpheliye FETÖ operasyonu

25.03.2022 12:09
Balıkesir merkezli 11 şüpheliye FETÖ operasyonu

Balıkesir merkezli 10 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli 10 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı. operasyonlarda adreslerinde bulunamayan 2 zanlının aranmasına devam ediliyor.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, ankesör ve kontörlü telefonlar vasıtasıyla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir, Antalya, Çorum, Giresun, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Manisa, Mersin ve Trabzon'da, 3 muvazzaf astsubay, 1 infaz koruma memuru, 1 esnaf, 1 öğretmen ve 5 özel sektör çalışanı olmak üzere 11 zanlıya yönelik 14 adrese operasyon düzenledi.

Polis, şüphelilerden 9'unu gözaltına aldı. Adresinde bulunamayan iki şüpheli aranmasına devam ediliyor. - BALIKESİR

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Balıkesir, Gözaltı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir merkezli 11 şüpheliye FETÖ operasyonu - Son Dakika


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