Balıkesir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu
9 dakika önce
Balıkesir merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 13 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:25 Kaynak: AA
merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 13 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma doğrultusunda, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan "ardışık arama" yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığına görevli 13 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir, Edirne
, Tekirdağ
, Kırklareli
, İstanbul
, Bolu
, İzmir
, Ankara
, Aksaray
, Amasya
, Gaziantep
ve Mersin
'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 13 zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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