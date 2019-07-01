Son Dakika Haberleri: Balıkesir merkezli 12 ildeki FETÖ operasyonu - BALIKESİR
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Balıkesir merkezli 12 ildeki FETÖ operasyonu - BALIKESİR

42 dakika önce

Balıkesir merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 muvazzaf askerden 3'ü tutuklandı.

Balıkesir merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 muvazzaf askerden 3'ü tutuklandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerine yerleştirilmiş FETÖ mensuplarının deşifre edilmesi çalışmalarda, bazı kişilerin, ardışık ve periyodik arandıklarının belirlenmesi üzerine cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Ekiplerce adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yakalama kararı çıkarılan 13 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde, Balıkesir'in yanı sıra Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Bolu, İzmir, Ankara, Aksaray, Amasya, Gaziantep ve Mersin'de 25 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.
Balıkesir merkezli 12 ildeki FETÖ operasyonu - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:54 Kaynak: AA
Balıkesir, Güncel
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