Balıkesir merkezli 13 ilde DHKP/C operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika
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Balıkesir merkezli 13 ilde DHKP/C operasyonu: 18 gözaltı

15.06.2022 14:04
Balıkesir merkezli 13 ilde DHKP/C operasyonu: 18 gözaltı

BALIKESİR merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu ve örgüte fon sağladığı iddiasıyla 18 kişi gözaltına alındı.

BALIKESİR merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu ve örgüte fon sağladığı iddiasıyla 18 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu ve örgüte fon sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik Balıkesir merkezli 13 ilde operasyon düzenlendi. Balıkesir'in yanı sıra Adana, Ankara, Bursa, Erzincan, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Tunceli'de yapılan eş zamanlı baskınlarda, 18 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.Soruşturma kapsamında 8 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


Balıkesir merkezli 13 ilde DHKP/C operasyonu: 18 gözaltı
Balıkesir merkezli 13 ilde DHKP/C operasyonu: 18 gözaltı
Balıkesir merkezli 13 ilde DHKP/C operasyonu: 18 gözaltı
Balıkesir merkezli 13 ilde DHKP/C operasyonu: 18 gözaltı
Balıkesir merkezli 13 ilde DHKP/C operasyonu: 18 gözaltı
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Kaynak: DHA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir merkezli 13 ilde DHKP/C operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Balıkesir merkezli 13 ilde DHKP/C operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika
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