Balıkesir merkezli 13 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, polislik mesleğinden ihraç... - Son Dakika

Balıkesir merkezli 13 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, polislik mesleğinden ihraç...
Balıkesir merkezli 13 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, polislik mesleğinden ihraç edilmiş 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Balıkesir merkezli 13 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, polislik mesleğinden ihraç edilmiş 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 07:59 Kaynak: AA
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