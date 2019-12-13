Balıkesir merkezli 14 ilde 26 FETÖ şüphelisine operasyon - Son Dakika

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir merkezli 14 ilde 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



FETÖ/PDY Terör Örgütü ile mücadele kapsamında, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Terör Örgütünün adliye yapılanmasının deşifre edilmesi için yapılan çalışmada aralarında zabıt katibi, icra müdürü, infaz memuru olarak görev yapan şüpheliler ve irtibatları olduğu tespit edilen adliye mahrem imamları dahil toplam 26 şahsın bulunduğu Balıkesir, Ankara, Niğde, Bursa, İstanbul, Tokat, Samsun ,Batman, Antalya, İzmir, Aydın, Gaziantep, Şanlı Urfa, Mardin illerinde şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. - BALIKESİR