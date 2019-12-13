Balıkesir merkezli 14 ilde 26 FETÖ şüphelisine operasyon - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir merkezli 14 ilde 26 FETÖ şüphelisine operasyon - Son Dakika

Balıkesir merkezli 14 ilde 26 FETÖ şüphelisine operasyon

6 saat önce

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir merkezli 14 ilde 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Balıkesir merkezli 14 ilde 26 FETÖ şüphelisine operasyon, System.String[]

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir merkezli 14 ilde 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.


FETÖ/PDY Terör Örgütü ile mücadele kapsamında, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Terör Örgütünün adliye yapılanmasının deşifre edilmesi için yapılan çalışmada aralarında zabıt katibi, icra müdürü, infaz memuru olarak görev yapan şüpheliler ve irtibatları olduğu tespit edilen adliye mahrem imamları dahil toplam 26 şahsın bulunduğu Balıkesir, Ankara, Niğde, Bursa, İstanbul, Tokat, Samsun ,Batman, Antalya, İzmir, Aydın, Gaziantep, Şanlı Urfa, Mardin illerinde şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. - BALIKESİR

Balıkesir, Başsavcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Güleda Cankel'in katiline istenen ceza belli oldu 19 yaşındaki genç 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Son Dakika Haberleri
17:21 ABD Kongresi 1915 Olayları ile ilgili 'soykırımdır' kararı aldı: Peki bundan sonra ne olacak? - Son Dakika Haber
17:19 Prof. Dr. Kadıoğlu: Küresel iklim değişikliği ile Karadenizlilerin burnu küçülecek (2) - Son Dakika Haber
17:17 Yolculukta tacize karşı çözüm: 'Yüzde 100 feminen' Uber, şoförle selfie - Son Dakika Haber
17:17 Türkiye'nin satınalma gücü paritesi AB ortalamasının yüzde 36 altında - Son Dakika Haber
17:15 Güleda Cankel'in katiline istenen ceza belli oldu - Son Dakika Haber
17:04 19 yaşındaki genç 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 17:36:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir merkezli 14 ilde 26 FETÖ şüphelisine operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]