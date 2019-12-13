Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon - Son Dakika

Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon

6 saat önce

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir merkezli 14 ilde 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon, System.String[]

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir merkezli 14 ilde 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında zabıt katibi, icra müdürü, infaz memuru olarak görev yapan şüpheliler ile irtibatları olduğu tespit edilen adliye mahrem imamlarının da bulunduğu 26 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, Ankara, Niğde, Bursa, İstanbul, Tokat, Samsun, Batman, Antalya, İzmir, Aydın, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin'de zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

Balıkesir, Başsavcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:26 Kaynak: AA
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