Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyonda 2 tutuklama. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyonda 2 tutuklama. - Son Dakika

Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyonda 2 tutuklama.

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik Balıkesir merkezli soruşturmada, 14 ilde gözaltına alınan 23 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyonda 2 tutuklama., System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik Balıkesir merkezli soruşturmada, 14 ilde gözaltına alınan 23 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Aralarında zabıt katibi, icra müdürü, infaz memuru olarak görev yapan şüpheliler ile irtibatları olduğu tespit edilen adliye mahrem imamlarının da bulunduğu gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

7 gün önce, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, Ankara, Niğde, Bursa, İstanbul, Tokat, Samsun, Batman, Antalya, İzmir, Aydın, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 23'ünü yakalamıştı.

Biri yurt dışında olduğu öğrenilen diğer zanlıları arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 07:20 Kaynak: AA
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