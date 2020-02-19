Balıkesir merkezli 15 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir merkezli 15 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika

Balıkesir merkezli 15 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 8 tutuklama

7 saat önce

Balıkesir merkezli yapılan operasyonda FETÖ'nün mahrem imamlarının ankesörlü telefonlarla irtibat kurduğu iddiasıyla gözaltına alınan 14'ü muvazzaf asker 24 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Balıkesir merkezli 15 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 8 tutuklama, System.String[]

Balıkesir merkezli yapılan operasyonda FETÖ'nün mahrem imamlarının ankesörlü telefonlarla irtibat kurduğu iddiasıyla gözaltına alınan 14'ü muvazzaf asker 24 şüpheliden 8'i tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Bolu, Kocaeli, Ankara, Hatay, Iğdır, Bursa, Aydın, Düzce, Eskişehir, Hakkari, Ardahan, Giresun ve Afyonkarahisar'da gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 16'sı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.


10 Şubat'ta, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü/kontörlü telefonlarla irtibat kurduğu tespit edilen Kara, Hava ve Jandarma komutanlıklarında 14'ü muvazzaf asker 24 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Bolu, Kocaeli, Ankara, Hatay, Iğdır, Bursa, Aydın, Düzce, Eskişehir, Hakkari, Ardahan, Giresun ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:18 Kaynak: İHA
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