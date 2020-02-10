Balıkesir merkezli 16 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon - Son Dakika

Operasyonun 40 adresi kapsadığı, muvazzaf askerler dışındaki şüphelilerden 4'ünün meslekten ihraç edildiği, 2'sinin kapatılan askeri okulların öğrencileri olduğu, 2'sinin Sağlık Bakanlığına geçiş yaptığı, birinin ordudan emekliye ayrıldığı, birinin ise açığa alındığı öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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