Son dakika haber! BALIKESİR MERKEZLİ 16 İLDE FETÖ OPERASYONU: 31 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haber! BALIKESİR MERKEZLİ 16 İLDE FETÖ OPERASYONU: 31 GÖZALTI

17.05.2022 13:59

Gelen son dakika haberine göre BALIKESİR merkezli 16 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, farklı meslek gruplarında aktif görevde olan 31 kişi gözaltına alındı.

BALIKESİR merkezli 16 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, farklı meslek gruplarında aktif görevde olan 31 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesör/kontörlü telefonlar ile ardışık olarak arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan, aktif görevdeki 7'si öğretmen, 2'si doktor, 1'i astsubay, 2'si hemşire, 1'i mühendis olmak üzere 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Balıkesir merkezli Adana, Adıyaman, Ankara, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Muğla, Muş, Sakarya, Samsun, Siirt ve Van'da belirlenen 31 adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 31 şüphelinin jandarma karakolundaki işlemleri devam ediyor.

Son dakika haber! BALIKESİR MERKEZLİ 16 İLDE FETÖ OPERASYONU: 31 GÖZALTI
Son dakika haber! BALIKESİR MERKEZLİ 16 İLDE FETÖ OPERASYONU: 31 GÖZALTI
Son dakika haber! BALIKESİR MERKEZLİ 16 İLDE FETÖ OPERASYONU: 31 GÖZALTI
Son dakika haber! BALIKESİR MERKEZLİ 16 İLDE FETÖ OPERASYONU: 31 GÖZALTI
Son dakika haber! BALIKESİR MERKEZLİ 16 İLDE FETÖ OPERASYONU: 31 GÖZALTI
Son dakika haber! BALIKESİR MERKEZLİ 16 İLDE FETÖ OPERASYONU: 31 GÖZALTI

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Son dakika gündem: Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 29 zanlı gözaltına alındı Son dakika gündem: Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 29 zanlı gözaltına alındı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! BALIKESİR MERKEZLİ 16 İLDE FETÖ OPERASYONU: 31 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! BALIKESİR MERKEZLİ 16 İLDE FETÖ OPERASYONU: 31 GÖZALTI - Son Dakika
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