Balıkesir merkezli 16 ildeki DEAŞ operasyonunda 28 zanlı yakalandı - Son Dakika

Balıkesir merkezli 16 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir merkezli 16 ilde, 31 zanlı hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Balıkesir başta olmak üzere Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 28 şüpheli yakalandı.

Diğer 3 zanlının ise yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.