Balıkesir merkezli 16 ildeki DEAŞ operasyonunda 28 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir merkezli 16 ildeki DEAŞ operasyonunda 28 zanlı yakalandı

05.04.2022 18:08
Balıkesir merkezli 16 ildeki DEAŞ operasyonunda 28 zanlı yakalandı

Balıkesir merkezli 16 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli 16 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir merkezli 16 ilde, 31 zanlı hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Balıkesir başta olmak üzere Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 28 şüpheli yakalandı.

Diğer 3 zanlının ise yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.

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Balıkesir, Finans, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir merkezli 16 ildeki DEAŞ operasyonunda 28 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir merkezli 16 ildeki DEAŞ operasyonunda 28 zanlı yakalandı - Son Dakika
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