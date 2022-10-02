Balıkesir merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı

02.10.2022 21:46

Balıkesir merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu tespit edilen 22 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Balıkesir, İzmir ve Manisa'da eş zamanlı yapılan operasyonlarda biri firari hükümlü 21 kişi yakalandı. Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda 100 gramın üzerinde uyuşturucu madde, 380 adet sentetik hap, 12 tabanca, 4 tüfek, 10 bıçak ve uyuşturucu için kullanılan düzenek ele geçirildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Silah kaçakçılığı", "Uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı veya ticareti", "Tefecilik" ve "Nitelikli yağma" iddiasıyla gözaltına alınan 21 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis ekipleri aranan diğer zanlının da yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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