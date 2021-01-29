Son dakika haber... Balıkesir merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 38 kişi yakalandı - Son Dakika

Balıkesir merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik dolandırıcılık operasyonunda 38 şüpheli yakalandı.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden farklı vaatlerde kandırdıkları kişileri para talep ederek dolandırdığı ileri sürülen "suç örgütüne" yönelik çalışma başlattı.
Başvurular üzerine harekete geçen ekipler, 98 kişiyi dolandırdığı tespit edilen Balıkesir, İstanbul ve Gaziantep'teki 44 zanlıya yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Farklı adreslerdeki 38 kişiyi gözaltına alan ekipler, zanlıların adreslerinde çok sayıda cep telefonu ve SIM kart ele geçirdi.
Diğer 6 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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