Üye Girişi
Balıkesir merkezli 32 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir merkezli 32 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı

24.06.2021 20:15
Balıkesir merkezli 32 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Balıkesir merkezli 32 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 61 zanlıdan 18'i tutuklandı.

Balıkesir merkezli 32 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 61 zanlıdan 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 61 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 43'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir Polis Meslek Yüksekokulunda öğrenim gördükleri dönemde örgütün mahrem imamlarının ankesörlü sabit ve operasyonel telefon hatları üzerinden irtibat kurdukları ve toplantılar gerçekleştirdikleri tespit edilen 61 polis hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüpheliler 14 Haziran'da 32 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir merkezli 32 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü! Masada 5 konu başlığı vardı 19:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü! Masada 5 konu başlığı vardı Son Dakika: Tahkim Kurulu, yabancı kuralına yapılan itirazı reddetti 19:14 Son Dakika: Tahkim Kurulu, yabancı kuralına yapılan itirazı reddetti Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin 18:43 Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim
Son Dakika: Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 300 can kaybı var 18:04 Son Dakika: Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 300 can kaybı var Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar 17:33 Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu 17:16 Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu
Sağlık çalışanının ölümünde sır perdesi aralanıyor! Ayrı yaşadığı eşi tutuklandı 16:59 Sağlık çalışanının ölümünde sır perdesi aralanıyor! Ayrı yaşadığı eşi tutuklandı AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var 15:57 AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var

Son Dakika Haberleri
17:52 İngiltere cephesinden Rusya'ya donanma cevabı: Değerlerimizi savundu
17:38 AB, Belarus ekonomisine ilişkin yeni yaptırım kararı aldı
17:27 Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok
17:26 Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti
17:11 Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı
17:09 Rekor başvuru! YKS'ye 2.6 milyon kişi girecek
17:09 UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem
17:05 Dünyaca ünlü banka yıl sonu dolar/TL beklentisini 9 TL'den 9,30 TL'ye çıkarttı
17:05 Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı
17:04 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
Akşener'i kızdıran Lütfü Türkkan sorusu: Benimle ne ilgisi var? Akşener'i kızdıran Lütfü Türkkan sorusu: Benimle ne ilgisi var?         
20:11
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 703 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 703 yeni vaka tespit edildi         
19:34
Kazmayı vurdukça yenileri çıktı! Kanada'da 751 çocuğa ait kemik kalıntıları bulundu Kazmayı vurdukça yenileri çıktı! Kanada'da 751 çocuğa ait kemik kalıntıları bulundu         
18:56
Ciple çarpışan araç paramparça oldu! Kahreden kaza karı- kocayı hayattan kopardı Ciple çarpışan araç paramparça oldu! Kahreden kaza karı- kocayı hayattan kopardı         
18:41
Önceki gün bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi Önceki gün bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi         
17:50
Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok         
17:27
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de         
17:05
Başkan adayının, Başkan adayının, "Caner'i tesisin tuvaletine bile sokma" ifadelerinin ardından Ali Koç dondu kaldı         
16:19
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü         
15:35
'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı         
15:29
Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı         
15:27
Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi         
14:46
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti         
14:30
Sokakta Bülent Ersoy şaşkınlığı! Önce duraksadılar, sonra fotoğraf çektirdiler Sokakta Bülent Ersoy şaşkınlığı! Önce duraksadılar, sonra fotoğraf çektirdiler         
13:58
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 20:19:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir merkezli 32 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement