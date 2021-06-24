Balıkesir merkezli 32 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir Polis Meslek Yüksekokulunda öğrenim gördükleri dönemde örgütün mahrem imamlarının ankesörlü sabit ve operasyonel telefon hatları üzerinden irtibat kurdukları ve toplantılar gerçekleştirdikleri tespit edilen 61 polis hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüpheliler 14 Haziran'da 32 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.

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