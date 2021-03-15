Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına 36 gözaltı kararı - Son Dakika

Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına 36 gözaltı kararı

Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 24 zanlı yakalandı.

Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 24 zanlı yakalandı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 24'ü muvazzaf (2 yüzbaşı ve 22 astsubay), 3'ü emekli, 9'u meslekten ihraç edilen 36 zanlının ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için 32 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Çalışmalar kapsamında zanlılardan 24'ü gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyon devam ediyor.

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: Barışın tesisi, Batı'nın Türkiye'yi samimi şekilde desteklemesine bağlı

Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler

İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti

Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! "Misafir kabul etmeyin" uyarısı yapan polisi evine çaya davet etti

Evini kumarhaneye çeviren şahıstan pişkin savunma: Kumar oynatıyoruz ama bu ekmek paramız

Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor

Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti