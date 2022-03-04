Balıkesir merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 26 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 26 zanlı yakalandı

04.03.2022 15:05
Balıkesir merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 26 zanlı yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Balıkesir merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir ve Kütahya'da gerçekleştirilen operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Balıkesir merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir ve Kütahya'da gerçekleştirilen operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt üyesi olduklarına dair haklarında ihbar ve deliller bulunan 26 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir merkezli 4 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan 26 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Balıkesir, İstanbul, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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