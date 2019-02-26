Son Dakika Haberleri: Balıkesir Merkezli 4 İlde, Fetö/pdy'ye Yönelik Soruşturma Kapsamında Haklarında Yakalama Kararı...

Balıkesir Merkezli 4 İlde, Fetö/pdy'ye Yönelik Soruşturma Kapsamında Haklarında Yakalama Kararı...

1 saat önce

Balıkesir merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 78 şüpheliden 73'ü gözaltına alındı.

Balıkesir Merkezli 4 İlde, Fetö/pdy'ye Yönelik Soruşturma Kapsamında Haklarında Yakalama Kararı..., System.String[]
Balıkesir merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 78 şüpheliden 73'ü gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:24 Kaynak: AA

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