Balıkesir Merkezli 4 İlde, Fetö/pdy'ye Yönelik Soruşturma Kapsamında Haklarında Yakalama Kararı...
1 saat önce
Balıkesir merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 78 şüpheliden 73'ü gözaltına alındı.
Balıkesir
merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 78 şüpheliden 73'ü gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:24 Kaynak: AA
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