Balıkesir merkezli 4 ilde FETÖ soruşturmasında 10 gözaltı kararı - Son Dakika

Balıkesir merkezli 4 ilde FETÖ soruşturmasında 10 gözaltı kararı

Balıkesir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün kapatılan bazı banka, dernek, sendika ve okullarında kaydı bulunan 10 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıları yakalamak amacıyla Balıkesir, İzmir, Çorum ve Mardin'de operasyon başlattı.

Son Dakika

Parmak izi teşhisinde yerli yazılım dönemi: Biyometrik Veri Sistemi aktifleşiyor

Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Aşılar mutasyona uğrayan koronavirüse karşı da etkili olacak

Polislerden kaçan sürücü aracını ve 2 kadını bırakarak kaçtı

Virüsün mutasyona uğradığı İngiltere'den gelen yolcular PCR testi tapılarak Türkiye'ye alındı

"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kurye, bu sefer de bekçiye saldırdı

Türkiye; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan yapılan uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı

Mönchengladbach'tan rakibine tüküren Marcus Thuram'a rekor ceza

Koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğu ortaya çıktı