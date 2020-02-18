Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ'den sınav sorularını alan 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ'den sınav sorularını alan 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ'den sınav sorularını alan 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı

6 saat önce

Balıkesir merkezli 5 ilde, 2009 yılında komiser yardımcılığı sorularını Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) aldıkları belirlenen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ'den sınav sorularını alan 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı, System.String[]

Balıkesir merkezli 5 ilde, 2009 yılında komiser yardımcılığı sorularını Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) aldıkları belirlenen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün komiser yardımcılığı sorularını ele geçirdiği, alınan sınav sorularını örgüt içindeki bağlılığı tam olan üyelerine polis imamlar aracılığıyla cevaplarıyla birlikte sınavdan önce teslim ettikleri belirlenen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçık ve Organize Suçlarla Mücadelesi (KOM) ekiplerince, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Denizli ve Muğla'da şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:22 Kaynak: AA
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