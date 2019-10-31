Son Dakika Haberleri: Balıkesir merkezli 5 ildeki operasyonda "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı
Son Dakika Güncel Balıkesir merkezli 5 ildeki operasyonda 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı

Balıkesir merkezli 5 ildeki operasyonda "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı

6 saat önce

Balıkesir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli 5 ildeki operasyonda

Balıkesir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Balıkesir, İzmir, Aydın, Bayburt ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden 8'ini gözaltına alan ekipler, diğerlerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:34 Kaynak: AA
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