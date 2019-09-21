Son Dakika Haberleri: Balıkesir merkezli 7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
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Balıkesir merkezli 7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

1 saat önce

Balıkesir merkezli 7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenlendi.

Balıkesir merkezli 7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu, System.String[]

Balıkesir merkezli 7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ankesör ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen ve halen görevde olan hava kuvvetleri komutanlıklarında iki astsubay, kara kuvvetleri komutanlıklarında 4 astsubay bir üsteğmen, jandarma komutanlıklarında iki astsubay bir uzman çavuş olmak üzere, toplam 10 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

17 Eylül'de Balıkesir, Manisa, Tekirdağ, Isparta, İstanbul, Sivas, Ankara ve KKTC'de yapılan eş zamanlı operasyonla 10 kişi gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen 5 askeri personelden 3'ü tutuklanırken, ikisi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:36 Kaynak: AA
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