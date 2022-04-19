Balıkesir merkezli 8 FETÖ şüphelisine operasyonu - Son Dakika
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Balıkesir merkezli 8 FETÖ şüphelisine operasyonu

19.04.2022 09:20
Balıkesir merkezli 8 FETÖ şüphelisine operasyonu

Balıkesir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'in mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada örgüt üyesi olduğu değerlendirilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir, Ankara, Bursa, Denizli, Kocaeli'nde şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, kamu görevlisi olan şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı - BALIKESİR

Balıkesir merkezli 8 FETÖ şüphelisine operasyonu

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FETÖ'nün 'kamu yapılanması' soruşturmasında 34 gözaltı kararı FETÖ'nün 'kamu yapılanması' soruşturmasında 34 gözaltı kararı FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 34 şüpheli için gözaltı kararı FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 34 şüpheli için gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Balıkesir, Gözaltı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir merkezli 8 FETÖ şüphelisine operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir merkezli 8 FETÖ şüphelisine operasyonu - Son Dakika
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