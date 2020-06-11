Balıkesir merkezli 8 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu - Son Dakika

Balıkesir merkezli 8 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Balıkesir'de FETÖ yurtlarında kaldıkları ve örgütün yapılanmasını oluşturdukları belirlenen 25 FETÖ şüphelisine 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Balıkesir'de FETÖ yurtlarında kaldıkları ve örgütün yapılanmasını oluşturdukları belirlenen 25 FETÖ şüphelisine 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) öğrenci yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Balıkesir Üniversitesinde öğrenim görmüş 25 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, üniversitede okudukları yıllarda örgütün yurtlarında kaldıkları ve örgütün yapılanmasını oluşturdukları belirlenen 3'ü polis 5'i öğretmen olmak üzere 25 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkarıldı. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti

İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım

Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak

9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı

Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu

Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti

Kylie'nin dostu, doğum gününde giydiği elbiseyle hayran bıraktı

Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı

Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi

Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı

Elizabeth Hurley, 55. yaş günü küvet pozuyla kutladı

Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı

Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü?

Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı