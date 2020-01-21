Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 10 gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 10 gözaltı kararı - Son Dakika

Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 10 gözaltı kararı

6 saat önce

Balıkesir merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 10 gözaltı kararı, System.String[]

Balıkesir merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında adliye mahrem imamlarıyla irtibatları olduğu iddia edilen icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve mübaşirin de bulunduğu şüpheliler hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, Ankara, Niğde, Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin ve Diyarbakır'da 10 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:42 Kaynak: AA
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