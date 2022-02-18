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Balıkesir merkezli DEAŞ operasyonunda 11 kişi yakalandı - Son Dakika

Balıkesir merkezli DEAŞ operasyonunda 11 kişi yakalandı

18.02.2022 17:40
Balıkesir merkezli DEAŞ operasyonunda 11 kişi yakalandı

Balıkesir merkezli 8 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli 8 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı.

Ekiplerce, Balıkesir, Adana, Ankara, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 11'i gözaltına alınırken, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Balıkesir merkezli DEAŞ operasyonunda 11 kişi yakalandı
Balıkesir merkezli DEAŞ operasyonunda 11 kişi yakalandı

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Balıkesir, Finans, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir merkezli DEAŞ operasyonunda 11 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir merkezli DEAŞ operasyonunda 11 kişi yakalandı - Son Dakika
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