Balıkesir merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

24.06.2022 17:32
Balıkesir merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Balıkesir ve İstanbul'da, devre mülk dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir ve İstanbul'da, devre mülk dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

Manyas Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, farklı kişilere usulsüz devre mülk satarak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda Manyas ve Bandırma ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul'da da çalışma yapıldı.

Zanlıların adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 6 cep telefonu, flaş bellek, dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar kasası ile çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Operasyonda, çok sayıda kişiyi yaklaşık 2 milyon 500 bin lira dolandırarak kripto para piyasasına yatırdıkları iddia edilen T.A, B.Y.A, R.Y, S.K. ve Y.Y. yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Balıkesir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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