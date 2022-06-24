Operasyonda, çok sayıda kişiyi yaklaşık 2 milyon 500 bin lira dolandırarak kripto para piyasasına yatırdıkları iddia edilen T.A, B.Y.A, R.Y, S.K. ve Y.Y. yakalandı.

Balıkesir ve İstanbul 'da, devre mülk dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Balıkesir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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