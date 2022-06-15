Balıkesir merkezli DHKP/C operasyonunda 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir merkezli DHKP/C operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

15.06.2022 12:07
Balıkesir merkezli DHKP/C operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

Balıkesir merkezli 13 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli 13 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca DHKP/C üyesi oldukları ve terör örgütüne fon sağladıkları değerlendirilen 26 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığınca Balıkesir ile Adana, Ankara, Bursa, Erzincan, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda şüphelilerden 18'ini yakalayan ekipler, bu kişilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirdi.

Jandarma, diğer 8 zanlıyı da yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir merkezli DHKP/C operasyonunda 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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