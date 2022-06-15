Jandarmadan terör örgütüne büyük darbe - Son Dakika
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Jandarmadan terör örgütüne büyük darbe

15.06.2022 11:35
Jandarmadan terör örgütüne büyük darbe

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DHKP/C terör örgütü üyeliği bulunduğu belirlenen 26 şüpheliye yönelik Balıkesir merkezli 7 ilde operasyon düzenlenirken 18 şüpheli yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DHKP/C terör örgütü üyeliği bulunduğu belirlenen 26 şüpheliye yönelik Balıkesir merkezli 7 ilde operasyon düzenlenirken 18 şüpheli yakalandı.

Balıkesir merkezli Adana, Ankara, Bursa. Erzincan, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Samsun, Sivas ve Şanlıurfa illerinde DHKP/C terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen şahısların örgütün cezaevi yapılanmasının ve finans faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma neticesinde 26 şüpheli tespit edildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir merkezli 7 ilde 26 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Şüphelilerle birlikte çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi. - BALIKESİR

Jandarmadan terör örgütüne büyük darbe
Jandarmadan terör örgütüne büyük darbe
Jandarmadan terör örgütüne büyük darbe
Jandarmadan terör örgütüne büyük darbe
Jandarmadan terör örgütüne büyük darbe

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan terör örgütüne büyük darbe - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarmadan terör örgütüne büyük darbe - Son Dakika
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