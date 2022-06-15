Balıkesir merkezli Adana , Ankara , Bursa. Erzincan , Hatay , İstanbul , Kocaeli , Samsun , Sivas ve Şanlıurfa illerinde DHKP/C terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen şahısların örgütün cezaevi yapılanmasının ve finans faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma neticesinde 26 şüpheli tespit edildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir merkezli 7 ilde 26 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Şüphelilerle birlikte çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarmadan terör örgütüne büyük darbe - Son Dakika

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