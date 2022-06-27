Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DHKP/C üyesi oldukları ve örgüte fon sağladıkları değerlendirilen 24 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir merkezli DHKP/C operasyonunda 22 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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