Son Dakika Haberleri: Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu

1 saat önce

Balıkesir merkezli olarak 11 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu başlatıldı.

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu, System.String[]
Balıkesir merkezli olarak 11 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu başlatıldı. Operasyonda aralarında meslekten ihraç edilmiş olanların da bulunduğu 11 askeri personelden 9'u yakalanırken firar eden 2 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Balıkesir Valiliğinden alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, ankesör ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 1'i ihraç, 4 hava astsubay, 1'i ihraç, 1'i açıkta 5 deniz astsubay ve 2 kara astsubay olmak üzere 11 kişinin yakalanması için Balıkesir, Uşak, Kocaeli, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Batman, Konya, Eskişehir ve Malatya'da eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firar olan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
Balıkesir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyen kadın, şifalı olduğunu söylediği kanını içirdi
Adnan Oktar ve Didem Ürer'in operasyondan önce villadan kaçış görüntüleri ortaya çıktı Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 43 yaralı Mağarada mahsur kalan TV ekibi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 01:54:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]