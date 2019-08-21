Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu
1 saat önce
Balıkesir merkezli olarak 11 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu başlatıldı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:50 Kaynak: İHA
merkezli olarak 11 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu başlatıldı. Operasyonda aralarında meslekten ihraç edilmiş olanların da bulunduğu 11 askeri personelden 9'u yakalanırken firar eden 2 kişinin aranmasına devam ediliyor.
Balıkesir Valiliğinden alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Balıkesir Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, ankesör ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 1'i ihraç, 4 hava astsubay, 1'i ihraç, 1'i açıkta 5 deniz astsubay ve 2 kara astsubay olmak üzere 11 kişinin yakalanması için Balıkesir, Uşak
, Kocaeli
, Ankara
, Diyarbakır
, İstanbul
, İzmir
, Batman
, Konya
, Eskişehir
ve Malatya
'da eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firar olan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
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