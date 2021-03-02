Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

02.03.2021 20:51
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı, System.String[]

Balıkesir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 11 zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Balıkesir, Bursa ve Çanakkale'de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Fetullahçı Terör Örgütü, Balıkesir, Gözaltı, Mahrem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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