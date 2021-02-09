Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Balıkesir merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 13 zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, Adıyaman, Bursa, Kahramanmaraş, Manisa ve Mardin'de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 12 zanlıyı gözaltına alan ekiplerin diğer şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
Kaynak: AA
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