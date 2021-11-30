Son dakika haber! BALIKESİR MERKEZLİ FETÖ OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika

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BALIKESİR merkezli 14 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) FETÖPDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında, ankesörkontörlü telefonlar vasıtasıyla ardışık olarak arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 22 Kasım'da Balıkesir merkezli 14 il ve KKTC düzenlenen operasyonlarda 23 kişi, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 23 kişiden 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3'ü tutuklandı.

2 İLDE DAHA OPERASYON

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında Balıkesir ve Afyonkarahisar'da yaşayan 11 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 10 şüpheli gözaltına alındı, firari 1 şüpheli aranıyor. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.