Üye Girişi
Son dakika haber! BALIKESİR MERKEZLİ FETÖ OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika

Son dakika haber! BALIKESİR MERKEZLİ FETÖ OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA

30.11.2021 11:51

Son dakika gündem haberi... BALIKESİR merkezli 14 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) FETÖPDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BALIKESİR merkezli 14 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) FETÖPDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında, ankesörkontörlü telefonlar vasıtasıyla ardışık olarak arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 22 Kasım'da Balıkesir merkezli 14 il ve KKTC düzenlenen operasyonlarda 23 kişi, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 23 kişiden 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3'ü tutuklandı.

2 İLDE DAHA OPERASYON

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında Balıkesir ve Afyonkarahisar'da yaşayan 11 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 10 şüpheli gözaltına alındı, firari 1 şüpheli aranıyor. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

Son dakika haber! BALIKESİR MERKEZLİ FETÖ OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA
Son dakika haber! BALIKESİR MERKEZLİ FETÖ OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA
Son dakika haber! BALIKESİR MERKEZLİ FETÖ OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA
Son dakika haber! BALIKESİR MERKEZLİ FETÖ OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA

Fetullahçı Terör Örgütü, Balıkesir, Mahrem, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! BALIKESİR MERKEZLİ FETÖ OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı 14:09 Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye dövdüğü görüntüyle infial yaratan baba Yunus Göç tutuklandı 13:56 Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye dövdüğü görüntüyle infial yaratan baba Yunus Göç tutuklandı MHP liderinin 13:27 MHP liderinin "Mansur Yavaş kendisine dikkat etsin" tehdidine ilk yanıt CHP'den: Orada dur Bahçeli MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz 12:24 MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip 11:49 FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var 11:34 Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var
Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler! 10:56 Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler! Kadıköy'de bir kişiyi öldüren polis görevden uzaklaştırıldı! 10:28 Kadıköy'de bir kişiyi öldüren polis görevden uzaklaştırıldı!

Son Dakika Haberleri
14:09 Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım
13:40 Öldüresiye dövülen 2 aylık bebeğin annesi konuştu
13:34 Sezer Öztürk'ün tutuklanmasından sonra aile konuştu: Geriye iki yetimi kaldı
13:29 CHP'den Bahçeli'ye "Mansur Yavaş" yanıtı: Hiçbir başkanımızı tehditlere yedirmeyiz
13:28 Başak Cengiz'in katil zanlısı ve Müslüme'nin dedesi, Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındı
13:20 Transfer dedikodusu! Galatasaray Al Ahly'den Hamdi Fathi'yi transfer edecek
13:16 Selin Ciğerci'nin tektaşı ve saati tam 15 milyon TL
13:14 Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti
13:14 Turistlerin 'çölde cinsellik' fantezisi, koruma altındaki kumulları tahrip etti!
13:14 Ödül alan Messi'ye Hande Sarıoğlu'ndan tepki: Yazıklar olsun
Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım         
14:09
Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi         
14:01
Askeri casusluktan tutuklanan Metin Gürcan'ın görüntüleri ortaya çıktı: Zarf içinde 400 dolar vardı Askeri casusluktan tutuklanan Metin Gürcan'ın görüntüleri ortaya çıktı: Zarf içinde 400 dolar vardı         
13:53
Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti         
13:15
Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu         
11:53
"Marmara depreminin zamanı geldi" diyen Prof. Dr. Tüysüz, fay hattındaki 110 ilçeyi paylaştı "Marmara depreminin zamanı geldi" diyen Prof. Dr. Tüysüz, fay hattındaki 110 ilçeyi paylaştı         
11:41
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!         
11:13
Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!         
10:37
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler         
09:39
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı         
08:26
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 14:25:14. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! BALIKESİR MERKEZLİ FETÖ OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement