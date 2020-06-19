Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir Üniversitesinde öğrenciyken FETÖ'nün yurtlarında kaldıkları ve örgütün yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 3'ü polis, 5'i öğretmen 25 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 21'i ise yurt dışına çıkma yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, İstanbul , İzmir , Bursa , Kütahya , Antalya , Ağrı ve Şırnak 'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 25 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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