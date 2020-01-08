Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Balıkesir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Balıkesir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullandıkları tespit edilen, aralarında öğretmen, tıp fakültesi öğrencisi ve market sahibinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, İzmir ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüphelilerden 6'sı gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu anlaşılan diğer zanlı ile ilgili çalışma ise sürüyor.

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:08 Kaynak: AA
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