Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 67 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 67 şüpheli yakalandı

22.03.2022 17:20
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 67 şüpheli yakalandı

Balıkesir merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarını finanse ettikleri değerlendirilen 67 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarını finanse ettikleri değerlendirilen 67 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ mensuplarını finanse ettikleri değerlendirilen 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10'u ihraç edilmiş kamu din görevlisi, 1 din görevlisi, 3 askeri personel, 2 polis memuru, 3 öğretmen, 1 hemşirenin de aralarında bulunduğu 71 zanlıyı yakalama çalışması başlattı.

Ekipler, Balıkesir, Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Ordu, Tekirdağ, Yozgat, Zonguldak'ta düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 67'sini gözaltına aldı.

Ekipler, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin, şüphelilerle çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirdiği öğrenildi.

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 67 şüpheli yakalandı
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 67 şüpheli yakalandı
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 67 şüpheli yakalandı
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 67 şüpheli yakalandı

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Balıkesir, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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