Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika

BALIKESİR merkezli 23 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik Balıkesir ve diğer illerde kurulu bulunan ankesör/kontörlü telefonlar ile ardışık olarak arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan 10 muvazzaf askeri personel, 10 TSK ile ilişiği kesilmiş askeri personel, 19 kapatılan askeri okul öğrencisi ve 3 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 42 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.