Üye Girişi
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

24.09.2021 16:59
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama, System.String[]

BALIKESİR merkezli 23 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.

BALIKESİR merkezli 23 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik Balıkesir ve diğer illerde kurulu bulunan ankesör/kontörlü telefonlar ile ardışık olarak arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan 10 muvazzaf askeri personel, 10 TSK ile ilişiği kesilmiş askeri personel, 19 kapatılan askeri okul öğrencisi ve 3 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 42 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Balıkesir merkezli Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da 52 adrese düzenlenen operasyonda şüphelilerden 38'i yakalanarak gözaltına alındı. Yurt dışında bulunan 4 şüpheli hakkında ise yakalama müzekkeresi düzenlendi.Gözaltına alınan 38 şüpheliden 34'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 27'si etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 7'si ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Diğer 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Mahrem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yıldız Holding'ten Murat Ülker açıklaması: Zincir market açıklaması Erdoğan'a cevap değildir 16:53 Yıldız Holding'ten Murat Ülker açıklaması: Zincir market açıklaması Erdoğan'a cevap değildir Büyük şaşkınlık yarattı! A Milli Futbol Takımımız'a hokey hocası geliyor 16:50 Büyük şaşkınlık yarattı! A Milli Futbol Takımımız'a hokey hocası geliyor Son Dakika: MEB, 16:44 Son Dakika: MEB, "Din dersinde Alevi sorgusu" yaptığı öne sürülen öğretmen için soruşturma başlattı
Katie Price, kuaförde kebap yerken milyonluk yüzüğüyle gösteriş yaptı 16:32 Katie Price, kuaförde kebap yerken milyonluk yüzüğüyle gösteriş yaptı Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor 15:56 Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü 15:39 Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü
Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden lise öğrencileri, toprağa gömülü bir bebek buldu 15:29 Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden lise öğrencileri, toprağa gömülü bir bebek buldu Uyuşturucu bağımlısı kızını sokak ortasında sopayla dövdü! O anlar saniye saniye kamerada 14:54 Uyuşturucu bağımlısı kızını sokak ortasında sopayla dövdü! O anlar saniye saniye kamerada

Son Dakika Haberleri
16:53 Yıldız Holding'ten Murat Ülker açıklaması: Zincir market açıklaması Erdoğan'a cevap değildir
16:51 Galatasaray'da kötü gidişatın faturası 3 futbolcuya kesildi! Fatih Terim, o isimlere forma vermeyecek
16:44 Son Dakika: MEB, "Din dersinde Alevi sorgusu" yaptığı öne sürülen öğretmen için soruşturma başlattı
16:43 Arkadaşını şeytana benzettiği için öldüren sanıktan ilginç iddia: Çayıma uyuşturucu koydular
16:36 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 24 Eylül 2021
16:32 Katie Price, kuaförde kebap yerken milyonluk yüzüğüyle gösteriş yaptı
16:25 Beşiktaş'ın durumunu "Bizde çok sakat var" efsanesi özetledi! Sosyal medya sallanıyor
16:23 Son dakika! Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı olacak
15:55 Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor
15:37 Başkan Tahir Kıran'dan, "Emre Belözoğlu, Rizespor'u çalıştıracak" haberine sert cevap: Tesise sokmam
Herkesin gözü önünde Balıklıgöl'e atladı, tüm çabaya rağmen bir türlü çıkmadı Herkesin gözü önünde Balıklıgöl'e atladı, tüm çabaya rağmen bir türlü çıkmadı         
16:56
Galatasaray'da kötü gidişatın faturası 3 futbolcuya kesildi! Fatih Terim, o isimlere forma vermeyecek Galatasaray'da kötü gidişatın faturası 3 futbolcuya kesildi! Fatih Terim, o isimlere forma vermeyecek         
16:52
Arkadaşını şeytana benzettiği için öldüren sanıktan ilginç iddia: Çayıma uyuşturucu koydular Arkadaşını şeytana benzettiği için öldüren sanıktan ilginç iddia: Çayıma uyuşturucu koydular         
16:44
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 24 Eylül 2021 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 24 Eylül 2021         
16:37
Son dakika! Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı olacak Son dakika! Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı olacak         
16:24
Müge Anlı'ya katılan Alexander Schlıenbecker, 33 yıl sonra gerçek adını öğrendi Müge Anlı'ya katılan Alexander Schlıenbecker, 33 yıl sonra gerçek adını öğrendi         
15:48
Başkan Tahir Kıran'dan, Başkan Tahir Kıran'dan, "Emre Belözoğlu, Rizespor'u çalıştıracak" haberine sert cevap: Tesise sokmam         
15:37
Survivor All Star'ın kadrosu netleşmeye başladı! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede Survivor All Star'ın kadrosu netleşmeye başladı! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede         
15:22
Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu         
14:42
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Artan vakalarla ilgili Bakanıma 'Bu konuyu Bilim Kurulu'nda farklı bir yere taşımanız lazım' dedim Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Artan vakalarla ilgili Bakanıma 'Bu konuyu Bilim Kurulu'nda farklı bir yere taşımanız lazım' dedim         
14:27
Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım         
13:58
İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı         
13:26
Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın         
13:17
İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı         
11:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı         
11:51
Murat Ülker, zincir marketlere yönelik Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin         
11:18
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 17:13:15. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement