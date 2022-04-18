Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

18.04.2022 23:13
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Balıkesir merkezli 5 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli 5 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu değerlendirilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir, Ankara, Bursa, Denizli, Kocaeli'nde şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, zanlıların tamamı gözaltına alındı.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Balıkesir, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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