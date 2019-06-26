Son Dakika Haberleri: Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda çoğunluğu muvazzaf subaylardan oluşan 16 kişi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda çoğunluğu muvazzaf subaylardan oluşan 16 kişi yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda örgüt bağlantısı bulunduğu iddia edilen 16 kişi yakalandı.

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda çoğunluğu muvazzaf subaylardan oluşan 16 kişi yakalandı, System.String[]
Balıkesir'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda örgüt bağlantısı bulunduğu iddia edilen 16 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; İvrindi İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yapılan çalışma sonucunda hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 kişi Balıkesir merkezde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli muvazzaf astsubay Balıkesir il merkezinde, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli astsubay Erdek'te ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; ankesör ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen, kara kuvvetleri komutanlıklarında muvazzaf astsubay 13 hedef şahsın yakalanmasına yönelik; Balıkesir merkezli Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Bolu, İzmir, Ankara, Aksaray, Amasya, Gaziantep ve Mersin illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 13 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:07 Kaynak: İHA
Balıkesir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son dakika! Canlı yayındaki sözleri nedeniyle hapis cezası alan öğretmen Ayşe Çelik'e beraat Apartman önünde oyun oynayan çocuğa ve ailesine dayak! Güvenlik görevlisi yaşlı bekçiyi döverek öldürdü Ünlü tatil merkezinde hayali otel ismiyle vurgun!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 13:02:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda çoğunluğu muvazzaf subaylardan oluşan 16 kişi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]