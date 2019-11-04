Son Dakika Haberleri: Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı adliyede
Son Dakika Güncel Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı adliyede

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı adliyede

6 saat önce

Balıkesir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı adliyede, System.String[]

Balıkesir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Ekim'de terör örgütünün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir, İzmir, Aydın, Bayburt ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:24 Kaynak: AA
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