Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Balıkesir merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi, System.String[]

Balıkesir merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün "adliye mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları iddia edilen icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve zabıt katiplerinin yanı sıra "polis adliye mahrem imamı" oldukları öne sürülen zanlılar hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Balıkesir, İstanbul, İzmir, Ankara, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Bursa, Bilecik, Osmaniye ve Çanakkale'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli yakalanmıştı.

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:46 Kaynak: AA
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