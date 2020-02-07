Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Balıkesir, İstanbul , İzmir , Ankara , Kahramanmaraş , Kilis , Gaziantep , Bursa , Bilecik , Osmaniye ve Çanakkale 'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli yakalanmıştı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün "adliye mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları iddia edilen icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve zabıt katiplerinin yanı sıra "polis adliye mahrem imamı" oldukları öne sürülen zanlılar hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

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