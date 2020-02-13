Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 24 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 24 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 24 şüpheli serbest bırakıldı

6 saat önce

Balıkesir merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 24 şüpheli serbest bırakıldı, System.String[]

Balıkesir merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 4 Şubat'ta yakalanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerin sorguları tamamlandı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün "adliye mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları iddia edilen icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve zabıt katiplerinin yanı sıra "polis adliye mahrem imamı" oldukları öne sürülen zanlılar hakkında 4 Şubat'ta yakalama kararı çıkarılmıştı.


Balıkesir, İstanbul, İzmir, Ankara, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Bursa, Bilecik, Osmaniye ve Çanakkale'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
'Bager' kod adlı teröristin etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı FETÖ'nün hücre evine düzenlenen baskında "Gülen" imzalı saat bulundu TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP arasında gerginlik

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 03:24:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 24 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]