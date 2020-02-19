Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 24 şüpheliden 8'i tutuklandı - Son Dakika
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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 24 şüpheliden 8'i tutuklandı

23 dakika önce

Balıkesir merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem imamlarının ankesörlü/kontörlü telefonlarla irtibat kurduğu iddiasıyla gözaltına alınan 14'ü muvazzaf asker 24 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 24 şüpheliden 8'i tutuklandı, System.String[]

Balıkesir merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem imamlarının ankesörlü/kontörlü telefonlarla irtibat kurduğu iddiasıyla gözaltına alınan 14'ü muvazzaf asker 24 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Bolu, Kocaeli, Ankara, Hatay, Iğdır, Bursa, Aydın, Düzce, Eskişehir, Hakkari, Ardahan, Giresun ve Afyonkarahisar'da gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 16'sı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü/kontörlü telefonlarla irtibat kurduğu tespit edilen Kara, Hava ve Jandarma komutanlıklarında 14'ü muvazzaf asker 24 zanlı hakkında 10 Şubat'ta gözaltı kararı çıkarılmış, şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Bolu, Kocaeli, Ankara, Hatay, Iğdır, Bursa, Aydın, Düzce, Eskişehir, Hakkari, Ardahan, Giresun ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

Operasyonun 40 adresi kapsadığı, muvazzaf askerler dışındaki şüphelilerden 4'ünün meslekten ihraç edildiği, 2'sinin kapatılan askeri okulların öğrencileri olduğu, 2'sinin Sağlık Bakanlığına geçiş yaptığı, birinin ordudan emekliye ayrıldığı, birinin ise açığa alındığı öğrenilmişti.

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:18 Kaynak: AA
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