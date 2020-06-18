Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 25 şüpheli adliyede - Son Dakika

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Balıkesir Üniversitesinde öğrenciyken FETÖ'nün yurtlarında kaldıkları ve örgütün yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 3'ü polis, 5'i öğretmen 25 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, İstanbul , İzmir , Bursa , Kütahya , Antalya , Ağrı ve Şırnak 'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 25 zanlının işlemleri tamamlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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