Balıkesir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla Balıkesir, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonda yakalanan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi.
Ekipler, firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 Ocak'ta yürütülen soruşturmada ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 8'i yakalanmıştı. Zanlıların arasında ihraç edilen askeri öğrenci ve doktor ile özel sektör çalışanlarının da bulunduğu öğrenilmişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika