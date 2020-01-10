Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Balıkesir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı adliyeye sevk edildi.

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi, System.String[]

Balıkesir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Yurt dışında olduğu belirlenen firari şüpheliyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları tespit edilen, aralarında öğretmen, tıp fakültesi öğrencisi ve market sahibinin de bulunduğu 7 zanlı hakkında 8 Ocak'ta yakalama kararı çıkarılmış, 6 şüpheli Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, İzmir ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:32 Kaynak: AA
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